Verhaltenschrittweise verändern

Die Reduzierung des Gewichts steht in einer sinnvollen Adipositas-Behandlung aber nicht im Vordergrund, erklärt die Verbraucher Initiative. Vielmehr gehe es darum, das Essverhalten und die Freizeitaktivitäten Schritt für Schritt zu verändern. Ziel ist ein Alltag mit mehr gesundem Essen und mehr Bewegung. Damit das langfristig gelingt, müssen Vorlieben, Abneigungen und Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt werden. Wichtig sei auch, dass die Eltern mitziehen. Wenn die ganze Familie nach Alternativen für das Lieblingsdessert sucht und gemeinsam mehr mit dem Rad fährt oder zu Fuß geht, fällt es dem Kind leichter. Programme und Beratungen für Kinder mit Übergewicht finden Eltern in Kliniken, bei Kinder- und Jugendärzten oder in Praxen für Ernährungsberatung. Die Krankenkasse und der Arzt helfen bei der Suche nach einem Angebot in der Nähe. (tmn)