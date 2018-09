Verkaufsoffener Sonntag in der Oranienstadt und „Tag der offenen Tür“ im Gestüt

Inzwischen hat sich die Veranstaltung einen Namen gemacht und ist mit gutem Essen in toller Atmosphäre, einem ansprechenden Rahmenprogramm und vielen Angeboten der Einzelhändler zu einem beliebten Treff für Jung und Alt geworden.

Von 12 Uhr bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und die Kunden die Gelegenheit zum sonntäglichen Einkaufsbummel. Die Einzelhändler warten mit besonderen Schnäppchen und einer großen Auswahl verschiedenster Produkte auf.

Zu Hause kann an diesem Tag die Küche kalt bleiben. Stattdessen wird bei „Dillenburg is(s)t gut!“ aufgetischt und die AG Kaufleute des Förderkreis Dillenburg e. V., die Oranienstadt Dillenburg und REWE Petz laden zu einem gemeinsamen Mittagessen in die Innenstadt ein. Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr können die Besucher an der Ecke Markt- und Hauptstraße Platz nehmen. Dort werden ausreichend Tische und Sitzmöglichkeiten aufgebaut, damit die Gäste gemütlich und in Ruhe das gemeinsame Essen genießen können. Wie in den Vorjahren sorgt das Team um Axel Boss vom REWE Petz für ein leckeres Speisenangebot, so dass die Gäste für 7 Euro ein Mittagessen genießen können. In diesem Jahr steht Roulade mit Rotkohl und Kartoffelpüree auf der Speisekarte. Für Kinder werden außerdem Schnitzel angeboten. Gekocht wird im REWE Petz Markt. Von dort aus wird das Essen in die Innenstadt gebracht, damit es hier heiß auf die Teller kommt. Wer nach dem Essen und dem Einkauf noch Kaffee und Kuchen genießen möchte, der wird wie in den Vorjahren ab 14 Uhr von den Damen der Egerländer Gmoi willkommen geheißen. Zudem dürfen sich die Besucher auf weitere gastronomische Angebote, Süßwaren und ein Karussell für die Kinder freuen.

Versteigerung der Ortsschilder

Auf der Bühne in der Marktstraße kommen insgesamt 38 alte Ortsschilder unter den Hammer, die Anfang des Jahres im Zuge der Namensänderung zu „Oranienstadt“ ausgetauscht wurden. Das Mindestgebot wird bei 30 Euro pro Schild liegen. Die Stadt geht davon aus, dass sich für die seltenen Objekte genügend Abnehmer finden lassen werden. Denn der Gesamterlös aller Schilder fließt zu gleichen Teilen wieder in die Ortsteile zurück und wird dort für einen guten Zweck verwendet, den die Ortsbeiräte festlegen. Besonders Lokalpatrioten dürften ein großes Interesse an dem identitätsstiftenden Tafeln haben. Auktionator wird Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Achim Wendel sein. Die Versteigerung beginnt um 11 Uhr auf der Bühne in der Marktstraße. Das Auktionsprozedere wird aufgelockert durch mehrere Pausen, die von anderen Programmpunkten auf der Aktionsbühne abwechslungsreich gefüllt werden. Begonnen wird um 11 Uhr mit der Kernstadt. Hier kommen zunächst acht Schilder unter den Hammer. Nach der Mittagspause geht es um 13 Uhr weiter mit Donsbach (vier Schilder) und Eibach (drei Schilder). Um 14 Uhr folgen Frohnhausen (vier Schilder) und Manderbach (drei Schilder). Schilder aus Niederscheld und Oberscheld (jeweils vier Schilder) werden um 15 Uhr versteigert. Gegen 16 Uhr schließt die Auktion mit den restlichen acht Schildern der Kernstadt. Aus Nanzenbach sind leider keine Ortseingangstafeln dabei. Nach Bekanntwerden der Dillenburger Namensänderung und dem anstehenden Austausch haben Langfinger in Dillenburgs kleinstem Stadtteil alle Ortstafeln entwendet. Auch aus Manderbach wurden einige Schilder entwendet. Die Stadtverwaltung erstattete Anzeige gegen Unbekannt und hofft, dass rechtzeitig bis zur Versteigerung das ein oder andere Schild aus Nanzenbach oder Manderbach wieder auftaucht, dessen Versteigerungserlös dann mit dazu beitragen kann, die Dorfgemeinschaft finanziell zu stärken. Die Versteigerung erfolgt durch Handaufheben. Das ersteigerte Schild kann direkt mit nach Hause genommen werden. Die Überweisung des Versteigerungserlöses geschieht anschließend per Rechnung. Dafür ist es erforderlich, dass interessierte Bieter ihren Personalausweis mitbringen.

(Fortsetzung auf Seite 3)