Verkehr staut sich auf der B 3

Zwei Beteiligte erlitten leichtere Verletzungen. Es gab einen beträchtlichen Sachschaden und vermutlich mehrere Totalschäden. Die Stadtautobahn war über zwei Stunden gesperrt. Ab 11.55 Uhr blockierten ein schwarzer Mercedes und ein blauer Opel Corsa die Stadtautobahn Richtung Gießen zwischen den Anschlussstellen Afföllerstraße/Messe und Hauptbahnhof.

Fünfstelliger Schaden

Die 29-jährige Opelfahrerin hatte den rechten Fahrstreifen der Autobahn benutzt. Die 53-jährige Daimlerfahrerin fuhr von der Afföllerstraße aus auf die Autobahn auf. Beim Beschleunigen verlor sie die Kontrolle. Das Heck des Mercedes brach aus, und es kam trotz eines Ausweichmanövers der Opelfahrerin zur Kollision. An beiden Autos entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 17 000 Euro. Die Opelfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Um etwa 12.35 Uhr, also noch während der Unfallaufnahme, krachte es an der Anschlussstelle Cölbe/Wehrda nach Gießen. Der Opel einer 28 Jahre alten Fahrerin kollidierte mit einem Wohnmobil und prallte dann gegen die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte 28 Jahre alte Opelfahrerin ins Krankenhaus. An ihrem Opel entstand ein erheblicher Frontschaden. Der Schaden am Wohnmobil dürfte fünfstellig sein. Das mit dem Mobil fahrende Ehepaar aus Wiesbaden im Alter von 68 und 63 Jahren blieb unverletzt. Durch die notwendige Vollsperrung gab es laut Polizeibericht bis kurz nach 14 Uhr Behinderungen auf der Stadtautobahn. (red)