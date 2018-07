Verödung ist effektivste Therapie

Von Michael Reitz

AKTION Dr. Korkut Sözener beantwortet am Telefon Fragen zum Thema Vorhofflimmern

Dillenburg Dr. Korkut Sözener, Oberarzt in der rhythmologischen Abteilung des Diakonie-Klinikums Jung-Stilling in Siegen, gibt am Medizinerdraht Auskunft zu Herz-Rhythmus-Störungen.