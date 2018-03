Versteckte Eier suchen

Weilburg-Drommershausen Auch in diesem Jahr kommt der Osterhase nach Drommershausen und bringt bunte Eier mit. Das Ostereiersuchen der SPD am Sonntag, 1. April, beginnt um 11 Uhr in der Osterwiese am Ortseingang in Richtung Ahausen. Alle Kinder aus Drommershausen und der Umgebung sind mit ihren Eltern und Großeltern eingeladen. (red)