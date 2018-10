Vertrauen der Kunden gewinnen

Unter dem Titel „Ich bin. Also wirke ich: Vertrauen schaffen – Menschen erreichen!“ macht der Coach, Redner und Schauspieler Lutz Herkenrath das Vertrauen zum Thema. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Technologie- und Tagungszentrum (Softwarecenter 3). Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Marketing, im Vertrieb und in der Geschäftsführung von Unternehmen geht es darum, Strategien zu entwickeln, mit denen sich das Vertrauen möglicher Kunden gewinnen lässt. Lutz Herkenrath möchte vermitteln, was Menschen in entscheidenden Situationen tun können, um ihr Gegenüber zu erreichen und an sich oder die eigene Firma zu binden.

