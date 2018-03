Verwaltungsgericht hat zwei neue Vorsitzende

Präsidentin Johanna Domann-Hessenauer überreichte die Ernennungsurkunden an Klaus Krekel und Harald Repp. Beide sind bisher bereits als Richter am Verwaltungsgericht tätig. Domann-Hessenauer sagte, sie freue sich, dass nun zwei der vakanten Vorsitzendenstellen am Verwaltungsgericht besetzt wurden.

Klaus Krekel, 1956 geboren, ist seit 1992 in verschiedenen Kammern des Gericht tätig. Er war im Laufe seiner richterlichen Laufbahn zwischenzeitlich für neun Monate an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel und geraume Zeit später für zwei Jahre an das Amtsgericht Wetzlar abgeordnet. 2012 kehrte er nach Gießen zurück, wo er seitdem in der 2. Kammer tätig war.

Harald Repp, 1957 geboren, war lange am Verwaltungsgericht Frankfurt in verschiedenen Kammern tätig und wechselte Anfang Februar diesen Jahres nach Gießen in die 1. Kammer. Er war und ist weiterhin mit einem Drittel seiner Arbeitskraft zur Entlastung der dortigen Kollegen an das Verwaltungsgericht Kassel abgeordnet.

Vakanz beendet

Das Präsidium des Verwaltungsgerichts Gießen wies Repp den Vorsitz in der 1. Kammer zu, die im Wesentlichen für Bau- und Immissionsschutzrecht zuständig ist, und Krekel den Vorsitz in der 2. Kammer zu, die im Wesentlichen für Abgaben und Benutzungsgebühren zuständig ist.

- Den Verwaltungsgerichten obliegt in Deutschland die gerichtliche Kontrolle des Verwaltungshandels, also des Handels von Städten, Gemeinden oder Kreisen. In Hessen gibt es fünf Verwaltungsgerichte. (red)