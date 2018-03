Veteranen haben  viel vor

Vorsitzender des 190 Mitglieder starken Vereins bleibt Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft, Vize ist Oberstabsfeldwebel a.D. Peter Lippich. Stabsfeldwebel a.D. Gundolf Duvier ist Schriftführer und Hauptmann a.D. Jürgen Ferger Kassenverwalter. Als Beisitzer fungieren Monika Ehsmann, Stabsfeldwebel a.D. Klaus George, Oberstabsfeldwebel a.D. Peter Grande, Oberfeldwebel d.R. Klaus Hoffmann, Stabsfeldwebel a.D. Joachim Kühn, Stabsfeldwebel a.D. Volker Suhany und Oberstleutnant a.D. Walter-Hubert Schmidt.

Kraft erinnerte vor der Wahl an die Veranstaltungen des vergangenen Jahres.

Dieses Jahr gibt es wieder das Grillfest im Marineheim auf der „Eisernen Hand“ (22. Juni) und die Teilnahme am Volkstrauertag in Wetzlar (17. November), zudem eine Informationsfahrt zu Hitradio FFH und Hassia Mineralquellen in Bad Vilbel (29. Mai) sowie eine Besichtigung der Firma Duktus (18. Oktober). Die Teilnahme am Militärmusikfest in Düsseldorf und eine Tagesfahrt zur Firma Opel in Rüsselsheim sind noch in der Planung.

Infos über Beihilfe, Pflege und mehr

Hauptmann a.D. Helmut Pries informierte die Mitglieder über Aktuelles aus der Verbandspolitik. Mit Blick auf die vielen Aufgaben der Truppe sagte er, die Bundeswehr sei für Auslandseinsätze verkehrt aufgestellt, sagte er. Wichtige Informationen über Versicherungsfragen und Beihilfe, Pflege und Reiseversicherungen wusste Diplom-Verwaltungswirtin Kerstin Seelbach den Mitgliedern zu vermitteln. Sie ist Sozialberaterin mit Dienstort Rennerod. (wh)