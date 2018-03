VfL Wetzlar betreut neuen Flugschüler

Diese Zahlen legte Jörg Mathes, Vorsitzender des Vereins für Luftfahrt (VfL), in der Jahreshauptversammlung in der Flugzeughalle in den Garbenheimer Wiesen vor. Die Doppelsitzer-Mannschaft wurde Hessensieger in der Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug.

Loevenich und Mathes schaffen Strecke von mehr als 1000 Kilometern im Segelflug

Erstmals in der Vereinsgeschichte gelang es zwei Mitgliedern, Lasse Loevenich und Jörg Mathes, die Dreiecksstrecke von mehr als 1000 Kilometern im Segelflug zurückzulegen.

Überregionales Interesse am Verein erbrachte die Ausrichtung des Hessischen Segelfliegertags im November. Die Wetzlarer Segelflugwoche, ein Wettbewerb für Einsteiger und Fortgeschrittene im Streckensegelflug, wird in diesem Jahr mit bereits mehr als 20 gemeldeten Flugzeugbesatzungen in der ersten Maiwoche wieder stattfinden. „Die Konzentration auf die Förderung des sportlichen Segelflugs ist ein Alleinstellungsmerkmal des VfL im Lahn-Dill-Gebiet“, so Mathes. Dies zeige die wachsende Mitgliederzahl: 30 Piloten sind jetzt im VfL aktiv.

Beigetragen zum Wachstum habe die zertifizierte Flugschule des Vereins. Die Fluglehrer betreuen neun jugendliche und erwachsene Flugschüler. Zwei bestanden in 2017 ihre Luftfahrerscheinprüfung, berichtete Ausbildungsleiter Steffen Hengst. Er freute sich besonders über die Anschaffung des Schuldoppelsitzers „Twin Acro“.

„In der Modellbaugruppe werden langsam die Arbeitsplätze im Werkraum knapp“, berichtete Leiter Modellflug, Christopher Schellhase. Auch er hat deutliche Zugänge an Kindern und Jugendlichen. Besonders beliebt sei ist das Modellflug-Pfingstlager, das bald wieder auf dem Plan steht.

Vorsitzender Mathes zeichnete Robert Ruscheinski mit der goldenen Ehrennadel aus. Ruscheinski ist seit 40 Jahren als Segelflieger im VfL aktiv und engagiert sich seit vielen Jahren als Fluglehrer für den Nachwuchs. Daneben gibt er als leidenschaftlicher Modellflieger seine Erfahrungen in der Modellbaugruppe weiter.

Neben der Modernisierung von Flugzeuginstrumenten ist in den Erhalt von Werkstatt und Schulungsräumen investiert worden. 2018 wird die Sanierung der Flugzeughalle mit Dacharbeiten dann abgeschlossen werden. „Der hohe Anteil an Eigenleistung und das freiwillige Engagement der Mitglieder erlauben es dem Verein, die Kosten für das Segelfliegen bezahlbar zu halten“, so Weiß.

Die Versammlung bestätigte Jörg Weiß als Kassierer und Steffen Hengst als 2. Vorsitzenden in ihren Funktionen. Eine geringe Beitragsanpassung soll für die Anschaffung von moderner Vereinsverwaltung verwendet werden. (red)