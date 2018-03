Vhs-Kurse beginnen

Für diese sind Anmeldungen unter (0 64 71) 21 25 und im Internet unter www.vhs-limburg-weilburg.de ab sofort möglich.

„All the world’s a stage“: In diesem Kurs erproben die Teilnehmer gemeinsam Grundlagen der Schauspielerei wie Bühnenpräsenz, Rollenarbeit, Arbeit mit Gestik, Mimik, Stimme, Improvisation und haben dabei viel Spaß. Der Kurs findet am Samstag, 7. April, sowie am darauffolgenden Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr im Gymnasium Philippinum Weilburg statt und wendet sich an alle Amateur- und Laienschauspieler sowie auch an alle, die sich im Theater versuchen wollen.

„Augenfitness, gesundes Sehen“: In diesem Kurs, der am Sonntag, 8. April, ab 10 Uhr im Weilburger Stift stattfindet, erhalten die Teilnehmer Tipps, wie sie selbst ihre Sehkraft stärken können.

„Im Vorstellungsgespräch überzeugen“: Die Teilnehmer dieses Kurses, der am Donnerstag, 12. April, um 17 Uhr startet, erfahren, wie sie durch stilsicheres Auftreten im Vorstellungsgespräch den Arbeitgeber überzeugen und Stolpersteine umgehen können, die richtigen Antworten parat haben und das Lampenfieber komplett in den Griff bekommen.

„Naturseife selbst machen“: Das Tagesseminar am Samstag, 14. April, im Weilburger Gymnasium ist für Interessierte ab 16 Jahren gedacht. Zu Beginn findet eine ausführliche theoretische Einführung statt. (red)