Vhs bietet Exkursion an

Villmar Die Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg bietet einen Kurs und eine Exkursion an. Wer teilnehmen möchte, kann sich auch kurzfristig noch unter Tel. (06471) 2125 anmelden. Am Samstag, 6. Oktober, gibt es eine interessante heimatkundliche Exkursion. Diese beginnt um 14.30 Uhr mit einer kurzen Vorbesprechung im Altstadtcafé in Runkel. Danach besichtigen die Teilnehmer das König-Konrad-Denkmal bei Villmar. Die Anfahrt erfolgt in eigenen Autos. (red)