Vhs bietet neue Kurse an

Word-Kurs für Fortgeschrittene: In diesem vierwöchigen Kurs, der ab Montag, 28. Mai, in der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg stattfindet, erarbeiten die Teilnehmer Funktionen und Gestaltungsmöglichkeiten und können diese zum Ende des Kurses in Handlungssituationen aus der Praxis anwenden. Die Kursinhalte bestehen aus dem Erstellen und Bearbeiten von Word-Tabellen, der Gestaltung von Dokumenten, der Erstellung von Geschäftsbriefen in Briefmasken sowie der Erstellung von Serienbriefen.

Trommeln auf Djembé für Fortgeschrittene: Am Samstag, 2. Juni, findet der Kurs „Trommeln auf dem Djembé“ im Gymnasium in Weilburg statt. Dieser Musikkurs richtet sich an Fortgeschrittene und an Teilnehmer, die schon am Grundkurs teilgenommen haben. (red)