Videomarketing für Unternehmen

Limburg Zum Thema „Video-Marketing als Teil des Online-Marketings“ können sich Mitarbeiter aus Unternehmen am Montag, 19. November, von 9 bis 12.15 Uhr in der Industrie- und Handelskammer Limburg informieren. Das Seminar zeigt, was zu beachten ist, wenn zum Beispiel Unternehmen, Einzelunternehmer oder auch Politiker mit Video-Marketing als Teil einer Content-Marketing-Strategie starten möchten. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, was ein gutes Video ausmacht. Anmeldungen sind bei Sabine Stolle unter Tel. (06431) 210151 und per E-Mail an s.stol­le(at)limburg.ihk.de möglich. (red)