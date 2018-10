Viel Gesang im Herbst

Merenberg-Reichenborn Der gemischte Chor „Concordia – New Generation“ Reichenborn lädt für Samstag, 3. November, ab 19 Uhr zu einem Herbstkon­zert in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Mitwirkende sind neben dem gastgebenden Chor auch „Joy to Sing“ Dillhausen, der Männergesangverein „Freu­de“ Mengerskirchen, der Gesangverein „Liederkranz“ Rohn­stadt und der Männergesangverein „Eintracht“ Hausen. Der Eintritt ist frei. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. (red)