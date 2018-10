Viel Theater  in Aumenau

Villmar-Aumenau Die Theater­gruppe Aumenau präsentiert in der Eichelberghalle ihre Komödie „Gute Besserung“ von Bernd Gombold unter Regie von Ingrid Pohl. Die Vorstellungen – ein Schwank in drei Akten, dessen Handlung in einer Arztpraxis spielt – sind am Samstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr und am Sonntag, 28. Oktober, ab 19 Uhr. Einlass ist eine Stunde früher. Der Eintritt kostet neun Euro. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei Sigrid Bader unter Tel. (06474) 365, bei Annemarie Kummer unter Tel. (06474) 1028 und bei Petra Fink unter Tel. (06474) 1377 erhältlich. (red)