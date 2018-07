Viel zu lernen

Wetzlar Eine Delegation von vier ugandischen Ärzten hat in Deutschland das hiesige Rettungswesen kennengelernt und dabei drei Tage Station im Malteser-Bildungszentrum in Wetzlar gemacht. Dort sammelten sie Einblick in die Organisation und praktische Umsetzung der Notfallversorgung sowie in die Ausbildung. Neben Vorträgen und Vorführungen von Fallbeispielen durch Claus Kemp, Sebastian Sachs und Alexander Cranshaw sowie Notfallsanitäter-Schüler standen Besuche in der Zentralen Leitstelle Lahn- Dill sowie im Klinikum Wetzlar auf dem Programm. (red/Foto: privat)