Viele Amphibien bevölkern Biotop

Vorsitzender Peter Neumann konnte in der Jahreshauptversammlung berichten, dass sich in dem Biotop bereits zahlreiche Amphibien angesiedelt haben. Der Verein halte weiterhin Ausschau nach geeigneten Standorten für ein weiteres Biotop sowie für eine Vogel- und Insektenwiese. Neumann bedauerte, dass nach wie vor Vandalen immer wieder Einrichtungen in dem ehemaligen Kreisvogelschutzgehölz beschädigen. Die Beseitigung mache den Naturfreunden immer wieder viel Mühe. Im Rückblick erwähnte Neumann die Hüttenabende im Frühjahr und im Winter, die Beteiligung am Ferienprogramm der Stadt sowie an der Aktion „Saubere Landschaft“.

Im Anschluss ehrte der Vorsitzende langjährige Mitglieder. Seit einem halben Jahrhundert gehören Manfred Schneider und Heinz Reinl und seit vier Jahrzehnten Lieselotte Wagner zu den Vogelschützern. Darüber hinaus wurden für 20-jährige Vereinstreue Regine und Karl-Heinz Fritsch, sowie Andrea und Peter Henß ausgezeichnet. In Abwesenheit wurden für 50 Jahre Hermann Becker, Kurt Schäfer, Dieter Schneider und Horst Späth und für 20 Jahre Katharina Schaefer, Simone und Bernd Forst und Doris und Artur Schleifer geehrt.

Marina Hagner übernimmt die Führung der Vereinskasse von Werner Blank

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren Neuwahlen. Nach langer Tätigkeit als Kassenwart legte Werner Blank das Amt in die Hände seiner Nachfolgerin Marina Hagner. Für weitere zwei Jahre bleiben Vorsitzender Peter Neumann, sein Stellvertreter Peter Kurz, die Schriftführerin Ulrike Kurz und die Beisitzer Heike Keiner, Tina Velten, Paul Wegmann, Susanne Krayl und Thea Schneider im Amt.