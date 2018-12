Viele Spender gegen Krebs

Bereits zum dritten Mal in der nunmehr 35-jährigen Tourgeschichte wurde damit die Zwei-Millionen-Marke übersprungen. Zu den Begünstigten gehörte auch das Zentrum für Kinderheilkunde in Gießen mit Prof. Dr. Dieter Körholz an der Spitze, das einen Scheck über 45 000 Euro erhielt. Zu den weiteren begünstigten zählte auch der Rollstuhlsportverein Lahn-Dill in Wetzlar.

Im nächsten Jahr rollt die Tour einen Tag in Hessen und drei Tage in Nordrhein-Westfalen

Mit 200 Teilnehmern war die feierliche Spendenübergabe so gut besucht wie nie zuvor. Gekommen waren „Mister Sportstudio“ Dieter Kürten, Johannes B. Kerner, Ellen Wessinghage, Klaus Peter Thaler und auch die seit 18 Jahren die Schirmherrschaft übernehmende Petra Behle.

Ein besonderer Gruß galt Volker Klein, dem langjähriger sportlicher Tourleiter. Wie der heutige Tourleiter Gerhard Becker bei den Spendenübergabe betonte, sind seit Beginn der Tour im Jahr 1983 mehr als 35 Millionen Euro für Forschungslabore und Kinderkliniken im In- und Ausland zur Heilung krebs- und leukämiekranker Kinder gesammelt worden. „Die Tatsache, dass die Heilungschancen für die Kinder immer besser werden, sollte in uns allen Dankbarkeit und Hoffnung hervorrufen“, sagte Becker zufrieden.

Musikalisch umrahmten Sängerin Nora Schmidt, das Duo Robert und Iryna Varady und der Saxofonist Stephan Geiger die Feierstunde. Wie Becker abschließend mitteilte, rollt die Tour 2019 in Hessen und Nordrhein-Westfalen vom 14. bis 18. August: „Ein Tag in Hessen und drei Tage in Nordrhein-Westfalen mit Ziel Kinderklinik St. Augustin“.