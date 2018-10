Viele Stände abklappern

Am Sonntag sind zudem die Geschäfte in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Weilburg-Kubach von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch die 29. Auflage dieser traditionsreichen Veranstaltung hat wieder einiges zu bieten: attraktive Stände auf dem Marktplatz, landwirtschaftlicher Markt und Kinderkarussell auf dem König-Konrad-Platz, Flohmarkt in der Mauerstraße, Gewerbeschau auf dem Parkplatz bei Interliving Zeller im Gewerbegebiet.

Besucher können den Shuttlebus und die Bimmelbahn nutzen, die regelmäßig zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet pendeln. Dieses Jahr wartet eine besondere Überraschung auf die Besucher, denn an beiden Tagen werden sie von „Walking Acts“ mit dem barocken Stelzenläufer fasziniert sein: „Monsieur Klabund“ sorgt für verblüffende Wunder, „Rudi Riese“ entpuppt sich als Schmetterlingsfänger. Wer ihn trifft, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Die Gewinner werden an beiden Tagen ab 16 Uhr an der Tourist-Information Weilburg ausgelost. Für Essen und Trinken ist an beiden Tagen gesorgt. (red)