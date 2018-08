Viele aktuelle Trends dauern an

So geht beispielsweise die „Logomanie“ in die nächste Runde. Die „Vogue“ schreibt: „Marken sind wieder stolz auf ihre Logos und die Käufer zeigen klar die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stil, indem sie offen zur Schau stellen, welches Label sie gerade tragen.“

Im Klartext: Wer beispielsweise auf adidas steht, kann sich auch im kommenden Jahr mit den drei Streifen wohlfühlen.

Die Experten sind sich zudem einig, dass die Farben blau und rosa sowie florale und tierische Prints auch 2019 angesagt sind.

Auch der Athleisure-Style, der Modetrend, der sportliche Freizeitbekleidung salonfähig gemacht hat, ist nicht nur 2018 ein Mode-Highlight, er wird es sich auch im kommenden Jahr sein. Zusammengesetzt aus den zwei englischen Begriffen „athletic“ (sportlich) und aus „leisure“ (Freizeit) beschreibt er die beiden wichtigsten Komponenten, die diesen Kleidungsstil beeinflussen.

Zunehmend prägt Athleisure unsere Alltagskleidung, es eignet sich für das Work-out ebenso wie für den Job und den Aperitif am Abend. Der Modetrend verbindet Bequemlichkeit mit dem Gefühl, trotzdem gut angezogen zu sein. Angelehnt an Trainingshosen findet man hier häufig Galonstreifen (Zierstreifen) im Seitennahtbereich. Aber auch auf T-Shirts, Blusen oder Blazern sind die meist bunten Zierstreifen in vielen Kollektionen zu finden.

All diese Textilien gibt es im Sport- und Modehaus KAPS mit Stammsitz in Solms-Oberbiel und einer großen Verkaufsfläche im FORUM Wetzlar.

Blusen und Shirts mit blumigen und tierischen Prints bleiben angesagt

Das Fachgeschäft versüßt seinen Kunden den Sommer: Um Platz für die neue Herbst- und Winterware zu schaffen, lädt das Sport- und Modehaus bis zum 11. August zum Sommerschlussverkauf ein – mit bis zu 50 Prozent Rabatt in allen Abteilungen.

Geschäftsführerin Anke Kaps weist darauf hin, dass viele Textilien und Accessoires im Trend bleiben.

Zudem setze sie darauf, dass der Sommer noch lange erhalten bleibt und es noch genügend Gelegenheit gibt, die „Schnäppchen“ zu tragen.

Neben Logo-T-Shirts, stylischen Blusen und Shirts mit blumigen und tierischen Prints oder Bekleidung im trendigen Athleisure-Stil zum niedrigen Preis bleiben auch Elemente wie Schleifen, Stickereien, Volants, Rüschen, Perlen und Schmucksteine angesagt.

Anke Kaps sagt aber auch: „Der schönste Trend in Form und Farbe wird zum Mode-Fauxpas, wenn er nicht zum individuellen Typ passt und die Figur unvorteilhaft betont. Eine gute, ehrliche Beratung ist von Nöten. Auch das bietet das Modehaus Kaps.“

Vom Sommerschlussverkauf bei Kaps profitieren selbstverständlich auch die Läufer, deren Training wohl weit bis in den Herbst geht. Viele angesagte Schuhmodelle für unterschiedlichste Bedürfnisse sind stark im Preis reduziert.

Ähnliche gute Aussichten haben die Outdoorfans. Die Rabattierungen ziehen sich von der Outdoorbekleidung und den Wanderschuhen über Rucksäcke, Zelte und Schlafsäcke bis hin zu umfangreichem Zubehör fürs Wandern oder Klettern, für Trekking- oder Städtetouren, fürs Camping oder den Radsport: „Der ideale Zeitpunkt, um die Outdoor-Ausrüstung auf Vordermann zu bringen.“ (red)