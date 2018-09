Viele gute Gründe für ein E-Bike

Endlich gibt es für den Radler keinen Frust mehr an Steigungen, endlich können auch beim Radeln ungleiche Partner gemeinsam unterwegs sein.

Und auch diverse gesundheitliche Handicaps wie „Rücken“, „Hüfte“ oder Übergewicht sind kein Hinderungsgrund mehr.

Die Pluspunkte fasst Zweirad-Experte Ciliox so zusammen: „Ein Elektrofahrrad kann Ihre Gesundheit deutlich verbessern, hilft Ihnen Kosten und Energie zu sparen und bringt Ihnen viel Spaß und Lebensfreude. Ganz nebenbei tun Sie dabei noch etwas für die Umwelt und den Klimaschutz.“

Längst hat der Kunde die Qual der Wahl, für jede Anforderung gibt es das passende Rad mit entsprechendem Antrieb – mit Vorderrad-Nabenmotor, mit Zentralantrieb und mit Hinterrad-Nabenmotor. Angesichts der Vielfalt sollte deshalb der Kaufentscheidung immer eine kompetente Beratung vorausgehen. Tipp von Andreas Ciliox: „Wenn Sie an einem Elektrofahrrad interessiert sind, müssen Sie unbedingt mehrere Antriebe probefahren. Das sollte in bergiger Umgebung stattfinden, damit Sie auch feststellen können, wie sich das Elektrofahrrad an verschieden großen Steigungen verhält.“ (red)