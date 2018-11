Viele zahlen häufig – und dafür wenig

Seit einer Gesetzesänderung im Frühsommer dieses Jahres können Städte und Gemeinden die grundhafte Erneuerung von Straßen über drei verschiedene Wege refinanzieren: Entweder, wie bisher, über einen einmaligen Beitrag der direkten Anlieger, über allgemeine Finanzmittel aus der Grundsteuer oder über wiederkehrende Straßenbeiträge (WKS).

In Runkel geht es aktuell um zehn abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen in Dehrn, Ennerich, Wirbelau und in der Kernstadt mit einem Gesamtvolumen von etwa vier Millionen Euro. Der darin enthaltene Gemeindeanteil liegt mit 2,1 Millionen Euro bei gut der Hälfte. Etwa 1,8 Millionen holt sich die Stadt von Bürgern zurück.

Würde der Straßenbau aus allgemeinen Haushaltsmitteln bestritten, so hätte das fraglos Auswirkungen auf die Grundsteuer, erläuterte der Fachmann Thomas Becker.

Bei der herkömmlichen Finanzierung durch Straßenausbaubeiträge werden nur die direkten Anlieger zur Kasse gebeten; doch ergeben sich hier unterm Strich meist vier- bis fünfstellige Beträge. Gerade für Bürger, denen aus Altergründen ein Darlehen abgelehnt wird, ein echtes Problem.

Die Möglichkeit der wiederkehrenden Straßenbeiträge verteile die Last auf viele Schultern. „Das heißt: Viele zahlen öfter, aber nur wenig“, so der Fachmann. Doch anders als bei einer Erhöhung der Grundsteuer entstünden nur dann Beiträge, wenn in dem jeweiligen Gebiet auch tatsächlich gebaut wird, stelle er klar.

Für die Umsetzung der müssten zuerst Abrechnungsgebiete und der dortige Nutzen für die Allgemeinheit im Sinne des Verkehrsaufkommens festgelegt werden. Nach den jetzigen Überlegungen könnte Runkel in elf oder zwölf Abrechnungsgebiete aufgeteilt werden.

Beispielhaft griff der Referent eine Anliegerstraße in Wirbelau auf, bei der die Straßenbaukosten (ohne Rohrgraben) 268 000 Euro ergaben. Abzüglich Gemeindeanteil hätten die Anwohner 187 000 Euro zu tragen. Als Musterrechnung für ein 750 Quadratmeter großes Grundstück wären das bei der maßnahmenbezogen Beitragspflicht knapp 10 000 Euro.

Die meisten Finger gehen in die Höhe, als es um ein Votum für wiederkehrende Straßenbeiträge geht

Würde ganz Wirbelau als Abrechnungsgebiet veranschlagt, so müsste jeder Anlieger des innerörtlich zusammenhängenden Straßennetzes fünf Jahre lang gerademal einen zweistellige Beträge zahlen, für den eine vierköpfige Familie nicht einmal Pizza essen gehen kann.

„Zwar wird die grundlegende Frage zur künftigen Verfahrensweise im Stadtparlament geklärt, doch wollen wir das nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden“, erklärte Stadtverordnetenvorsteher Jörg-Peter Heil und bat um ein Meinungsbild der Anwesenden.

Wenn es auch Befürworter für die einmalige Gebührenerhebung und für die Finanzierung des Straßenbaus über allgemeine Steuern gab, so gingen die meisten Finger in die Höhe, als es um ein Votum für wiederkehrende Straßenbeiträge ging.