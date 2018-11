Weilburg-Kubach Die Kubacher Initiative Zusammenhalt (KIZ) veranstaltet am Sonntag, 25. November, von 14 bis 17 Uhr in der Volkshalle einen Weihnachtsflohmarkt. Es gibt Dekorationen und Geschenke für Weihnachten. In den Vereinsräumen wartet im Rahmen des Sonntagscafés von 15 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen. (red)