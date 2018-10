Vielfältiges Angebot im Herbst

Auch in diesem Herbst können sich alle Interessierten über verschiedene Themen informieren.

Veranstaltungen auf dem Campus des Klinikums in Wetzlar

Folgende Veranstaltungen werden auf dem Campus des Klinikums Wetzlar angeboten:

Beim Informationsabend für werdende Eltern am Dienstag, 16. Oktober, können die Besucher unter anderem den Kreißsaal und die modernisierte Station der Gynäkologie und Geburtshilfe besichtigen.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Hörsaal im 11. Obergeschoss des Klinikums Wetzlar.

Das Herzseminar am Mittwoch, 17. Oktober, steht unter dem Motto „Mit Herz fürs Herz“. Referieren werden Professor Dr. Martin Brück, Chefarzt der Medizinischen Klinik I, und Oberarzt Florian Gilbert.

Die Veranstaltung findet in der Cafeteria im Untergeschoss des Klinikums Wetzlar statt. Um Anmeldung wird gebeten unter & (0 64 41) 79-23 27.

Beim Bewerber- und Ausbildungstag am Samstag, 3. November 2018 von 10 bis 15 Uhr im neuen Konferenzzentrum am Klinikum Wetzlar erwarten die Interessenten vielfältige Informationen und Aktionen. Weitere Infos: www.bewerbertag-pflege.de.

Die Praxisklinik Mittelhessen im Medi-Center am Klinikum Wetzlar lädt am Samstag, 3. November, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Zahlreiche Vorträge und Aktionsstände informieren über das Thema „Wenn die Knochen schmerzen; Osteoporose, Arthrose oder Rheuma – Was habe ich eigentlich?

Weitere Infos: www.praxisklinik-mittelhessen.de.

Am Samstag, 10. November, findet von 10 bis 15 Uhr im Konferenzzentrum am Klinikum Wetzlar der Tag der urologischen Gesundheit statt. Zahlreiche Vorträge und ein abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm informieren über das Thema. Das ganze Programm ist unter www.lahn-dill-kliniken.de zu finden.

Tag der offenen Tür im Rehazentrum kerngesund! im Medi-Center am Klinikum Wetzlar am Sonntag, 18. November: Informationen zum Kraft- und Gesundheitstraining und interessante Vorträge. Infos unter: www.kerngesund-wetzlar.de.

Angebote in den Dill-Kliniken

Veranstaltungen finden an den Dill-Kliniken, Dillenburg:

„Divertikel des Dickdarms“ ist das Thema einer Veranstaltung am Mittwoch, 24. Oktober, um 18 Uhr im Konferenzraum auf Ebene 1 der Dill-Kliniken Dillenburg.

Referent ist Dr. Christian Charles Ondo Meva, Leitender Arzt des Zentrums für Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie der Lahn-Dill-Kliniken am Standort Dillenburg.

Einen weiteren Vortrag hält Dr. Ondo Meva am Mittwoch, 28. November, zum Thema Gallensteinerkrankungen.

Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr im Konferenzraum auf Ebene 1 der Dill-Kliniken Dillenburg.

Das läuft in der Klinik Falkeneck

Folgende Veranstaltungen laufen an der Klinik „Falkeneck“ in Braunfels:

Am Mittwoch, 17. Oktober, und am Mittwoch, 24. Oktober findet jeweils um 18 Uhr in der Klinik „Falkeneck“ Braunfels im Schulungsraum im 4. Obergeschoss eine Veranstaltung der Reihe „Schulungen zum Thema Demenz“ statt. Weitere Infos: www.lahn-dill-kliniken.de.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die kommenden Veranstaltungen der Lahn-Dill-Kliniken: www.facebook.com/LahnDillKliniken.