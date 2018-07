Vielfalt in zentraler Lage

Das aktuelle Angebot der Veranstaltungshäuser Rittal Arena, Stadthalle Wetzlar, Michel Hotel, Wetzlarer Hof, Landhotel Naunheimer Mühle, Hessische Sportjugend und weiterer Anbieter wird seit Mai ergänzt durch das arcona LIVING Ernst Leitz Hotel. Es steht räumlich und thematisch in enger Verbindung mit Leica und Optik in Wetzlar.

Im September 2018 wird das Konferenzzentrum der Lahn-Dill-Kliniken in einem Neubau neben dem Klinikum eröffnen. Einen Schwerpunkt bilden hier medizinische Fachveranstaltungen bis hin zur Live-Übertragung aus dem OP.

WETZLAR Kongress wächst weiter: zusätzliche Veranstaltungsräume, mehr Hotelbetten

Mit den neuen Veranstaltungsräumen und zusätzlichen Übernachtungskapazitäten bieten sich somit weitere flexible Möglichkeiten in neuen Größenordnungen für sehr individuelle Ansprüche in einem wachsenden Markt.

Leistungsstarke Partner der Branche wie Hotels, Gaststätten, Event- und Marketingagenturen, Veranstaltungstechniker, Moderatoren, Künstler, aber auch Dekorateure, Floristen und Chauffeurdienste sowie Anbieter aus den Bereichen Teambuilding und Freizeit runden das Angebot ab und gewährleisten eine bis ins Detail erfolgreiche Veranstaltung. Zentraler Ansprechpartner für Veranstalter ist die Initiative WETZLAR Kongress, die unterstützt wird durch die Hessen Agentur, der Dienstleistungsgesellschaft des Landes. Wer in Wetzlar tagen will, hat viele Möglichkeiten. Es stehen in zehn Locations 65 Tagungsräume zur Verfügung. Es gibt flexible Raumkonzepte für vier bis 4000 Personen auf 40 bis 2700 Quadratmetern.

45 Minuten benötigt man mit dem Pkw von Wetzlar zum Flughafen. Wer den Zug nutzt, ist von Wetzlar zum Hauptbahnhof Frankfurt 50 Minuten unterwegs.

Unter dem Motto „Kommunikation im Herzen Deutschlands“ unterstützt die Initiative Wetzlar Kongress den Planer von Anfang an und macht Wetzlar zum Tagungsort der kurzen Wege. Von der Beratung zur passenden Location über die Vermittlung von Hotelkapazitäten bis hin zur Information zu maßgeschneiderten Rahmenprogrammen steht dem Veranstalter hier umfassender Service kostenlos zur Verfügung.

Tagungsgäste wissen zudem die malerische Altstadt und die gepflegte Gastronomie Wetzlars zu schätzen.

Infos bietet die Homepage www.wetzlar-kongress.de

