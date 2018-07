Vier Tage lang geht mächtig die Post ab

Los geht es am Freitag um 20.30 Uhr mit der Kirmes-Wiesn. Für gute Stimmung sorgt die österreichische Partyband „Die Draufgänger“. Mit ihrem aktu­ellen Programm „Hektar-Party“ erstürmen die jungen Steirer alle Charts. Einlass in das Festzelt ist ab 19.30 Uhr. Die Veranstalter freuen sich auf viele Gäste in bayerischer Tracht.

Freibierverlosung ist vorgesehen

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Alfons Krickau in Haintchen und bei Linz Bücher und Papier in Niederselters.

Am Samstag wird ab 14 Uhr der Kirmesbaum gestellt. Begleitet wird das Baumstellen von der Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr. Ab 16 Uhr wird das Spiel um Platz drei der Fußball-Weltmeisterschaft gezeigt. Ab 20 Uhr ziehen die Kirmesburschen in das Festzelt ein. Es ist Tanz mit der Coverband „Hi-Life“ angesagt. Auch eine Freibierverlosung ist vorgesehen.

Der Kirmessonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem Hochamt in der Pfarrkirche „St. Nikolaus“. Es folgt ein Umtrunk vor der Kirche. Um 11.30 Uhr eröffnen die „Jungen Kirbachtaler“ den zünf­tigen Frühschoppen im Festzelt. Ab 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 16 Uhr ist das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen. Abends spielt die Band „Hi-Life“ zum Tanz. Traditionsgemäß wird das Vortanzpaar abgeholt. Um 21 Uhr beginnt die Tombola.

Kindergartenkinder ziehen in Festzelt ein

Am Montag freuen sich die Kirmesburschen und -mädchen auf den Frühschoppen mit der Band „Hi-Life“. Um 11.45 Uhr werden die Kindergartenkinder in Begleitung ihrer Eltern am Kindergarten abgeholt und ziehen mit den Kirmesburschen in das Festzelt ein. Auch die Kinder der Grundschule kommen. Um 14 Uhr beginnt ein Veteranentreff mit Wettkämpfen. Mit der Beerdigung der „Kerb’18“ klingt die Kirmes aus. Weitere Informationen sind im Internet unter www.kirmesgesellschaft-haintchen.de erhältlich. (red)