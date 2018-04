Vierjähriges mit Gästen feiern

Konrad's Brauhaus in Oberbiel lädt zu den nächsten Veranstaltungen ein / Live-Musik hören

Die Reinhardts laden jetzt auch wieder in ihren schmucken Imbiss„Zum alten Heinz“ an der Schleuse Altenberg ein. (Archivfoto: Pöllmitz)

Am 1. Mai feiert Konrad's Brauhaus in Oberbiel mit seinen Gästen bereits sein vierjähriges Bestehen. Ab 11 Uhr geht es in der urigen Location los. Für den guten Ton sorgt „Mir Zwo“, Andre Schüler und seine Gitarre.