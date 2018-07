Villmarer Orgelsommer startet in Seelbach

Villmar Der Villmarer Orgelsommer steht in den Startlöchern. Das Eröffnungskonzert findet am Sonntag, 22. Juli, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Seelbach statt. An der historischen Voigt-Orgel von 1873 spielt Christoph Brückner aus Limeshain. Er ist Kirchenmusiker in den Bistümern Mainz und Fulda. Von rund 40 Voigt-Orgeln sind nur noch wenige Exemplare erhalten. Das Motto des Konzerts lautet „Organissimo – Best of Paul Gerhardt“. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Die Konzertreihe geht am Sonntag, 29. Juli, in der evangelischen Kirche in Weyer mit Orgelimprovisationen und Matthias-Liedern des 17. Jahrhunderts unter dem Motto „Phison Mysticus“ mit der Choralschola Villmar und Organist Frank Sittel weiter. Zum Abschluss spielt Joachim Raabe am Sonntag, 5. August, in der katholischen Kirche „St. Peter und Paul“ in Villmar Orgelwerke von „Bach und mehr“. (red/Foto: privat)