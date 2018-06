Villmarer feiern mit Králíky

Los ging es mit einem Empfang im Grulicher Rathaus, bei dem Bürgermeisterin Jana Ponocná und ihre Mitarbeiter die Gäste willkommen hießen. Aus Villmar waren Bürgermeister Arnold-Richard Lenz und Wolfgang Friedrich als Vorsitzender sowie Pfarrer i. R. Günter Daum und Bernhard Gruber als Vorstandsmitglieder des Partnerschaftsvereins angereist, einen Tag später folgte noch der ehemalige Gießener Regierungspräsident Wilfried Schmied, ein gebürtiger Grulicher und Mitglied des Villmarer Partnerschaftsvereins, mit seiner Ehefrau.

Auch der Bürgermeister der polnischen Partnergemeinde Miedzylesie, Tomasz Korczak, war mit dem Bürgermeisteramtsdirektor Marek Glinski vor Ort, außerdem die Abordnung der neuen italienischen Partnerstadt Solbiate Olona mit Bürgermeister Luigi Melis, dem stellvertretenden Bürgermeister Pierangelo Macchi, der Stadträtin Samantha Caprioli, komplettiert durch die Dolmetscherin Romana Ježková. Mit dabei war auch Dušan Krabec, der schon seit Beginn der deutsch-tschechischen Beziehungen im Jahr 1996 als Dolmetscher und mittlerweile als Freund den Villmarer Besuchern stets mit Rat und Tat zur Seite steht.

Feierlich wird der neue Partnerschaftsvertrag mit der italienischen Stadt Solbiate Olona unterzeichnet

Und dann stürzten sich die Besucher in eine Kneipennacht in Králíky: In vielen Restaurants, Wirtschaften und im Garten des Museums spielten Musikanten auf. Die Besucher des Stadtmuseums erlebten noch die Taufe des neuen Buches „Králicko und Umgebung im Laufe der Jahrhunderte“, welches unter anderem auch zum Abschiedsgeschenk für die Villmarer wurde.

Zum Höhepunkt und Glanzstück der 450-Jahr-Feierlichkeiten wurde der folgende Tag. Rund um den Marktplatz waren Stände aufgebaut, an denen historisches Handwerk bewundert werden konnte, es gab Kinderschminken, Kutschfahrten, Präsentationen des Militärmuseums, der Berufsschule und des Seniorenvereins. Auf dem Marktplatz war eine Bühne aufgebaut, vor der sich im Laufe des Tages Hunderte von Besuchern einfanden. Jan Censký, ein bekannter tschechischer Schauspieler und Moderator, führte auf angenehme und humorvolle Weise durch das fast zehnstündige Programm.

Die Kindergartenkinder eröffneten mit einem Tanz das Programm, die Tanzabteilung und der Musikchor der Musikschule Králíky und weitere Tanzvorführungen verschiedener Gruppierungen führten zum auch bei den Villmarern bestens bekannten Orchester der einheimischen Musikschule. Besonders die beiden Gesangssolistinnen ernteten begeistert gespendeten Beifall.

Es folgte die Bigband aus der Nachbarstadt Letohrad. In deren Repertoire eingebunden waren auch vier Damen, die mal als Quartett, mal als Trio, als Duo oder auch solo auftraten. Der Auftritt von Ondrej Ruml sorgte für Begeisterungsstürme. Der 36-jährige Ruml erinnert an den jungen Frank Sinatra, das Stück „Skákal pes“ bildete den glänzenden Abschluss seines bejubelten Auftritts.

Das Wichtigste an diesem Abend war sicherlich die nachfolgende Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen Králíky und Solbiate Olona durch die beiden Stadtoberhäupter Jana Ponocná und Luigi Melis. Die italienische Stadt liegt in der Lombardei zwischen dem Lago Maggiore und Mailand an der Autobahn A 8 in der Provinz Varese und hat 5493 Einwohner. Die Unterzeichnung fand in feierlichem Rahmen mit Fanfaren statt, eingerahmt von den Fahnen der Nationen Tschechien, Polen, Deutschland und Italien auf der einen und auf der anderen Seite der Bühne mit denen von Villmar, Králíky, Miedzylesie und Solbiate Olona.

Gegen Ende des Bühnenprogramms betrat dann die Beatles-Revival-Band „Brouci Band“ die Bühne, was vor allem bei den nicht ganz jungen Gästen zu Freude führte. „Circus Problem“ nennt sich die Formation, die den Rausschmeißer spielte. Das war dann Musik für eine etwas jüngere Zielgruppe, die ebenfalls begeistert mitsang und mittanzte. Den Schlusspunkt unter einen fulminanten Abend setzte ein imposantes Feuerwerk.

Beim folgenden Abend-Imbiss im Rathaus würdigten die Vertreter der Partnergemeinden die Leistung der Gastgeber beim Zusammenstellen des Programms und Organisieren dieser Tage. Der letzte Besuchstag war vormittags dem Besuch der heiligen Messe, mit Beteiligung der italienischen und deutschen Gäste und einer großen Zahl einheimischer Gläubiger, und nachmittags der sportlichen Betätigung vorbehalten.

Beim letzten gemeinsamen Mittagessen machte der italienische Bürgermeister Luigi Melis noch auf das Stadtfest in Solbiate Olona in der letzten September-Woche aufmerksam. Noch vor der offiziellen Einladung hieß er dazu auch seine neuen tschechischen und deutschen Freunde willkommen. Wie zu erfahren war, besteht auf allen Seiten große Bereitschaft, auf diese Weise die bestehenden und die neu entstandenen Freundschaften auf der europäischen Ebene zu vertiefen. (red)