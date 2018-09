Volksbank finanziert Eintracht-Bau

Partner Mittelhessen stemmen 35-Millionen-Euro-Projekt an der Commerzbank-Arena

Gießen/Frankfurt Mit dem Neubau des Profi-Camps am Rande der Commerzbank-Arena will Eintracht Frankfurt in eine neue Ära starten. Finanzieren wird der Bundesligist das 35-Millionen-Projekt bei der Volksbank Mittelhessen.