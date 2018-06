Volkskrankheit Arthrose

Eine Auswahl der Fragen und Antworten lesen Sie hier.

Ich bin 54 und habe Arthrose in beiden Handwurzeln. Mir wird von einer OP mit Einsetzen von Titanplatten abgeraten. Leider kann ich meine Arbeit nicht mehr machen. Können Rehamaßnahmen etwas daran verbessern? Danke für die Antwort.

Kathrin Bamberger: Hallo, vielen Dank für Ihre Frage. Bei einer Arthrose in den Handgelenken kann man auf jeden Fall versuchen, mit Physiotherapie eine Verbesserung zu erzielen. Man sollte immer erst eine konservative Therapie versuchen. Am besten lassen Sie sich eine Verordnung für Krankengymnastik oder Manuelle Therapie ausstellen, dann kann mit Ihrem individuellen Befund gearbeitet werden. Auch Bewegungsübungen der Hände in kaltem oder warmen Wasser können hilfreich sein.

Ich habe Arthrose in der Schulter. Was kann man tun, um die Schmerzen zu lindern? Ich bekomme alle 2 bis 3 Monate Cortison gespritzt.

Karoline Wagner: Da die Schulter ein komplexes und primär muskulär geführtes Gelenk ist, ist es wichtig, die Ursache der Schmerzen zu beseitigen. Durch konservative Therapie (Physio- und Medizinische Trainingstherapie) wird das umliegende Gewebe zuerst mobilisiert, gedehnt und Verklebungen werden gelöst. Durch die anschließende Kräftigung der stabilisierenden Muskulatur wird dem Gelenkspalt wieder mehr Raum zur Verfügung gestellt, wodurch die Strukturen entlastet und daraus resultierend die Schmerzen gelindert werden.

Ich habe starke Arthrose im Knie. Mein Orthopäde rät mir zu einer OP. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Alternative? Vielen Dank!

Karoline Wagner: Bevor Sie eine Operation in Betracht ziehen, wäre es sinnvoll, eine konservative Therapie anzuwenden. Optimal speziell für eine Arthrose im Kniegelenk wäre eine Kombination aus Physiotherapie und Medizinischer Trainingstherapie. Die Schmerzlinderung, Gelenkmobilisation und Kräftigung der umliegenden Muskulatur wären Effekte, die dabei erzielt werden.

Das hört sich gut an. Benötige ich dafür ein Rezept?

Karoline Wagner: Dafür benötigen Sie zum einen ein Rezept für Krankengymnastik (KG) / Manuelle Therapie (MT) und/oder ein Rezept für die Krankengymnastik am Gerät (KGG). Diese Rezepte kann Ihnen Ihr Orthopäde oder Hausarzt ausstellen.

Kann man etwas gegen Arthroseschmerzen in den Füßen tun?

Kathrin Bamberger: Man kann auf jeden Fall etwas gegen Arthroseschmerzen in den Füßen tun. Eine gute Möglichkeit, um Gelenkschmiere zu bilden, ohne das Gelenk zu stark zu belasten, ist Fahrrad fahren. Außerdem empfiehlt sich ein Stabilitätstraining zur Kräftigung der Muskulatur. Man kann auch mit Physiotherapie das Gelenk mobilisieren und schmerzlindernde Techniken anwenden.

Wie kann ich Rückenschmerzen im Brustwirbelbereich zu Leibe rücken?

Karoline Wagner: Gegen Rückenschmerzen im Brustwirbelbereich kann man einiges tun. Am Anfang sollte eine gründliche Anamnese/Befundung durchgeführt werden. Gegen die Rückenschmerzen empfiehlt sich eine Kräftigung der gesamten Rumpfmuskulatur. Außerdem sollten steife Wirbelsegmente mobilisiert und verkürzte Muskulatur gedehnt werden. Zu Hause könnten Sie versuchen, ob Wärme hilft, die Schmerzen zu lindern.