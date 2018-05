Volksmusik trifft geballte Frauenpower

Alle Freunde zünftiger Volksmusik sind eingeladen, auf dem Backhausplatz gemeinsam mitzuwippen und zu tanzen. Die Damen-Formation fand erst vor zwei Jahren zusammen.

Die Idee zur Egerländer Frauenpower hatte Heike Schlicht, selbst Dirigentin und langjährige Blasmusikerin.

In der Blasmusikszene weht ein neuer Wind

Ihr schlossen sich Jennifer Nowak, Daniela Bamberger, Cornelia Ströher, Marion Buckard, Alexia Haas und Petra Schmidt-Henche an. Ihr Ziel: Eine Jahrhunderte alte Musikkultur lebendig halten. Seitdem weht ein frischer Wind in der ansonsten nahezu reinen Männerdomäne der Blasmusik.

Das einstündige Konzert beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Das Wettertelefon ist ab 10 Uhr unter (0171) 7813606 erreichbar.

Eine weitere Möglichkeit die Musikerinnen zu erleben, gibt es am 3. Juni in Ehringshausen. Dann spielen die sechs Maderln zum Tag der offenen Tür am Feuerwehrgerätehaus. (red)