Volkstänze lernen

Marburg Tänze aus aller Welt können am Freitag, 31. August, und am Samstag, 1. September, im Schwanhof erlernen werden. Die Gesellschaft für schöpferisch-elementare Erziehung lädt dazu am Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 10.30 Uhr bis 13 Uhr ein. Am Samstag beginnt um 19 Uhr ein Tanzfest in der Elisabethschule (Leopold-Lucas-Weg) statt. (red)