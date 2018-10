Vollsperrung bis Sommer 2019

Das haben Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) und Bürgermeister Wieland Stötzel (CDU) mitgeteilt. Grund sei die Summe der Verzögerungen bei der Rundumsanierung der Brücke. Deswegen könnten einige noch dringend notwendige Arbeiten an der Brücke nicht mehr rechtzeitig vor dem Winter ausgeführt werden. Eine andauernde Vollsperrung könne aber dazu führen, dass die Bauarbeiten schon zwei Monate eher als geplant – nämlich im Sommer 2019 – abgeschlossen werden.

Die Weidenhäuser Brücke ist wohl momentan Marburgs wichtigste Baustelle, und zwar mitten an der Drehscheibe von der Stadtautobahn über den Rudolphsplatz hin in die Stadtmitte. Eigentlich sollte in diesen Tagen die Entscheidung verkündet werden, ob die Brücke zur Hälfte der Sanierungszeit – Ende dieses Jahres – halbseitig stadteinwärts oder stadtauswärts geöffnet werden soll. Doch jetzt kommt es anders. Die Komplettsperrung soll bis zum Ende der Bauarbeiten bestehen bleiben. Das teilte die städtische Pressestelle mit. „Die Sperrung der Weidenhäuser Brücke ist für uns alle nicht ideal, aber zum Erhalt dieser zentralen und stadtbildprägenden Infrastruktur notwendig“, erklärte Bürgermeister Stötzel demnach.

Kostenlose Parkplätze und Busse sollen an Adventssamstagen Entlastung für den Verkehr bringen

Hintergrund der Entscheidung zur Veränderung des Bauzeitenplans sind die bereits vor einigen Wochen durch die Stadt öffentlich gemachte Verzögerungen durch extreme Wetterlagen wie Hochwasser und die Hitze sowie neue Statikberechnungen und eine vom historischen Bauplan abweichende Höhe einer der Brückenbögen. Dadurch habe es erhebliche Verschiebungen bei den Arbeiten gegeben, die zwingend einer Vollsperrung bedürfen.

Durch die nun bevorstehende kalte Jahreszeit könnten nach Darstellung der Stadt weitere Verzögerungen entstehen, weil zum Beispiel Asphaltarbeiten bei Minusgraden nicht ausgeführt werden können. So hätte man nach Angaben von Oberbürgermeister Spies sowieso mindestens bis Februar und vielleicht sogar bis April warten müssen, bis eine halbseitige Öffnung der Brücke möglich geworden wäre. Unter anderem müsse jetzt noch der neue Fußgängersteg an die Brücke angedockt werden, auch weil die damit verbundenen Fernwärmeleitungen im Winterhalbjahr wieder ans Netz gehen müssten.

Die Verantwortlichen der Stadt erhoffen sich von der Planänderung immerhin eine Reduzierung der Gesamtbauzeit um rund zwei Monate. „Unser Ziel ist es, die Brücke zum Ende der Sommerferien 2019 komplett zu öffnen“, so Baudezernent Stötzel.

„Weil wir um die Herausforderung der Brückensperrung für die Bürger, aber besonders auch für den Einzelhandel wissen, wollen wir als Stadt helfen, die Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft abzufedern“, macht Spies deutlich. „Die Geschäftsleute wissen Bescheid. Die finden das nicht schön. Das können wir verstehen“, sagt Spies im Gespräch.

„Das ist nicht erfreulich“, kommentiert Ulrich Mücke, Prokurist des Kaufhauses Ahrens, die jetzt öffentlich gemachte Entscheidung. „Wir befürchten, dass die anhaltende Komplettsperrung einen negativen Einfluss auf das Weihnachtsgeschäft hat“, so Mücke. So habe man bei Ahrens stets darauf gesetzt, dass es spätestens Anfang Dezember zur halbseitigen Öffnung der Brücke kommen werde, und das am besten stadteinwärts. „Es ist für uns wichtig, dass unsere Kunden in die Stadt reinkommen“, meint Mücke.

Auch Friedrich Bode (Werbekreis Oberstadt) findet die Entscheidung des Magistrats bedauerlich. „Wenn es nicht anders geht, dann geht es wohl nicht anders“, reagiert Bode allerdings auch etwas fatalistisch.

Mit einigen Ad-hoc-Plänen wollen die Stadtverantwortlichen für Entlastungen des innerstädtischen Weihnachtsverkehrs sorgen. So werden die Stadtwerke an den Adventssamstagen den kompletten innerstädtischen Busverkehr gebührenfrei anbieten. Und Autofahrer können in der Vorweihnachtszeit am alten Gaswerk am Afföller und an der alten Universitätsbibliothek in der Wilhelm-Röpke-Straße mit einer Parkscheibe vier Stunden lang kostenlos parken.