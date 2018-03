Vom „Vater unser“ bis zum Trinklied

Interessierte Sänger sind mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr zu den Proben im Dorfgemeinschaftshaus Driedorf willkommen. Zudem finden Proben an jedem ersten Mittwoch des Monats von 19 bis 20.30 Uhr im Goldberg-Haus in Oberrod statt. Neue Sänger können einsteigen, es sind keinerlei Voraussetzungen erforderlich außer der Freude am Singen. Auf dem Programm des Gruppenkonzerts stehen „Plaisir d'amour“ im Arrangement von Gus Anton mit Shuffle-Klavierbegleitung sowie das „Vater unser“ nach Hanne Haller und das deutsche Trinklied „Brüder, zu den festlichen Gelagen“.

Für weitere Auftritte in Roth (26. Mai) und in Altenkirchen (10. Juni) sollen zudem „Melodien zum Verlieben“ von Otto Groll sowie „Jerusalem“ nach Stephen Adams einstudiert werden.

Kontakt: Klaus Jung, (0 27 72) 5 76 19 30, E-Mail: klamarjung(at)gmx.net; Heinz-Gerd Rudolph, (0 26 64) 88 91; Kantor Michael Harry Poths, (0 64 75) 9 11 04 90, www.kantor-poths.de. (red)