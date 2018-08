Von ABBA bis Rammstein beim Stadtfest

Das musikalische Programm beginnt um 18.45 Uhr und endet um 1 Uhr. Von „ABBA bis Rammstein“ lautet das diesjährige Motto und Fans guter Live-Musik wird einiges geboten. Auf drei Live-Bühnen treten je drei Live-Bands aus den Musikgenres „Party“, Rock und Heavy Metal auf. Darüber hinaus wartet der Hofgarten erstmals mit einer YOU Club Party Bühne auf. Los geht es um 18 Uhr mit dem Einlass in die abgesperrte Dillenburger Innenstadt. Insgesamt stehen den Besuchern sechs Kassen in den Bereichen Obere Hauptstraße, Marktstraße, Wilhelmstraße und Untertor/Sparkasse zur Verfügung, um einen schnellen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der Eintritt beträgt besucherfreundliche fünf Euro.

Armbändchen macht Zutritt zur Party möglich

Erstmals findet die diesjährige Aquarena-Nacht außerhalb der hessischen Sommerferien statt. Ein zentraler Punkt für den Event und die Gäste war und ist das musikalische Programm. Für das Booking hat sich das städtische Organisationsteam erneut mit den beiden Herbornseelbachern Christoph Scaruppe und Frank Görzel an einen Tisch gesetzt und sich ehrenamtliche Unterstützung geholt.

Wer zu den ersten Gästen des Abends gehören möchte, kann sich schon ab 18 Uhr einen sicheren Platz vor einer der Live-Bühnen sichern. Mit Volldampf starten dort die ersten Bands ab 18.45 Uhr. Die YOU CLUB PARTY im Hofgarten heizt den Gästen ab 20 Uhr, bis das Fest um 1 Uhr aus Rücksicht auf die Anwohner endet. Der Gast erhält an einer der vier Abendkassen ein Armbändchen, mit dem der Zutritt zur Open Air-Sause möglich wird. Die Einlässe sind in der Marktstraße, in der oberen Hauptstraße, in der Wilhelmstraße und im Bereich der Sparkasse / Untertor zu finden. Für alle Besucher gilt: unbedingt Personalausweis mitnehmen. Denn die Oranienstadt ist zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes verpflichtet und wird daher die Armbändchen in drei verschiedenen Farben gestaffelt nach dem Alter ausgeben. Die Laufwege zwischen den einzelnen Bühnen sind im Sinne des Gastes kurz gehalten, damit ausreichend Zeit besteht, den grandiosen Sound aller Bands abwechselnd zu genießen.

Kulinarisches Angebot und günstiger Busshuttle

Beim Stadtfest am Abend dürfen sich die Besucher auf ein vielfältiges, kulinarisches Angebot freuen. Getränke wie Bier, Apfelwein und Softgetränke sind für drei Euro (0,4 l) erhältlich, Wasser für erschwingliche zwei Euro. Extra für die Aquarena-Nacht kreierte Becher sind für einen Euro erhältlich. An den Zapfanlagen stehen Mitglieder aus sechs Dillenburger Vereinen (Round Table 57 Dillenburg, TV 1843 Dillenburg, Theatergruppe Dellerlecker e. V., FSV Nanzenbach 1921 e. V, TSV Eibach 1951 e. V., FSV Manderbach), die mit der erwirtschafteten Provision ihre Vereinskasse aufbessern können. In der Wilhelmstraße und im Hofgarten kreiert die Hangover Cocktailbar & Lounge stilvolle Cocktails und lädt im Loungebereich in der Wilhelmstraße zum Verweilen ein. Weitere Cocktailstände sind auf dem Hüttenplatz, in der Marktstraße und auf dem Wilhelmsplatz zu finden. Für ein abwechslungsreiches Essensangebot sorgen zudem diverse Imbissstände sowie Foodtrucks. Wer sich die Parkplatzsuche sparen möchte, steigt für drei Euro (Hin- und Rückfahrt) unbesorgt in einen der vielen Shuttlebusse, die die Gäste aus allen Dillenburger Stadtteilen, Herborn, Haiger, Dietzhölztal und Eschenburg zum Event und wieder nach Hause bringt (Abfahrtszeiten auf Seite 3).

Auch stehen den Besuchern zahlreiche kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Großparkplätze sind beispielsweise zu finden am Stadion, im Parkhaus in der Uferstraße sowie an der Stadthalle.

Tolles Programm setzt Akzente

Im Außenbereich der „Schlossgalerie“ in der oberen Hauptstraße entsteht eine Barocktaverne. Für musikalische Unterhaltung sorgen die „Knallköpp“. Die von der „Projektgruppe 18. Jahrhundert“ des Dillenburger Museumsvereins ins Leben gerufene Musikgruppe präsentiert deutsche, irische und schottische Volks- und Seemannslieder aus längst vergangenen Jahrhunderten. Verschiedene Weine, gezapftes Bier und verschiedene Leckereien werden vor Ort ebenfalls anzufinden sein. Darüber hinaus dürfen sich Besucher auf einen Weintreff in der Marktstraße freuen. „Der Die Das“ schafft zusammen mit „Desolé“ einen gemütlichen Ruhepol inmitten der Stadt. Neben einem exquisiten Weinangebot werden Cocktails und Shisha angeboten. Nach Einbruch der Dunkelheit wird im Hofgarten ein riesiger Heißluftballon stimmungsvoll zum Glühen gebracht. Das Team im Aquarena-Bad hat mit viel Kreativität ein originelles Programm für einen Spieletag zusammengestellt, der von 13 bis 17 Uhr stattfindet. Tauchspiele und Wettrutschen stehen unter anderem dabei hoch im Kurs. Das Bandprogramm der Innenstadt finden Sie auf Seite 3.

Sicherheitsstandards wurden ausgebaut

Größtes Ziel der Stadtverwaltung und aller Beteiligten ist es aber, wieder eine friedliche Sommersause auf die Beine zu stellen. Die Sicherheitsstandards waren bereits hoch und werden weiter ausgebaut. Um den Besuchern ein bestmöglich geschütztes Eventgelände zu bieten, hat der Veranstalter hohe Euro-Beträge investiert. „Dafür brauchen wir viele Security-Mitarbeiter, aber auch das Ordnungsamt, die Polizei, das THW, die Feuerwehr und den Sanitätsdienst. Da sind wir wirklich froh, dass wir mit allen Beteiligten sehr gut zusammenarbeiten und ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept haben. Für die Aquarena-Nacht 2018 sind wir wieder gut aufgestellt,“ so Elena Wechselberger als verantwortliche Eventmanagerin im städtischen Kulturressort abschließend.

Alle Infos zur Aquarena-Nacht und der Busfahrplan auf Seite 3 und unter www.dillenburg.live und auf Facebook unter „Aquarena-Nacht Dillenburg“.