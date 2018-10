Von Busch bis Erhardt

Komisches und Besinnliches von Wilhelm Busch bis Heinz Erhardt erwartet die Besucher. Auch Hessisches beinhaltet das „Sam­melsurium“: In seiner unnachahmlichen Art spielt der Schauspieler auf der Klaviatur der hessischen Dialekte. Der Reinerlös der Veranstaltung geht zu 100 Prozent in eines der Vereinsprojekte in der Dritten Welt, voraussichtlich nach Afrika.

Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Im Vorverkauf sind die Eintrittskarten bei der Zimberg-Apotheke und der Kreissparkasse in Mengerskirchen, bei der Bäckerei Krekel in Winkels, bei der Tourist-Information in Weilburg, bei der Ticketzentrale in Limburg sowie bei Herbert Schuld unter Tel. (06476) 911906 erhältlich. (red)