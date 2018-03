Von Detektoren, Röhren und dem Internet

Zu den erfolgreichen Akteuren auf diesem Sektor gehört „radio.de“. Es gibt radio.de sowohl als Website als auch als App für iOS, Android, WindowsPhone und BlackBerry. Zu Hause können die Nutzer App über Bluetooth oder Airplay mit den Lautsprecherboxen verbinden und so die internationale Vielfalt von radio.de in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche oder auch ins Bad bringen. 30 000 Sender aus der ganzen Welt stehen zur Verfügung.

Den Nutzern werden nicht nur Sender aus der Nähe angezeigt, sondern ebenso internationale Sender, die mit dem richtigen Chillout- Sound den perfekten Feierabend garantieren, moderne House- und Club-Sender, die auf die Party am Wochenende einstimmen. Und wenn Oma und Opa mal wieder zu Besuch sind, ist das Angebot an Volksmusik- und Schlager-Sendern ebenfalls nur einen Klick entfernt.

Auf seiner Homepage hat radio.de auch die Geschichte des Radios dargestellt.

Der Leser erfährt, dass der Begriff Radio von dem lateinischen radius abgeleitet wird und Strahl bedeutet. Wir nutzen es als Abkürzung für das Radio- beziehungsweise Rundfunkempfangsgerät, mit welchem es möglich ist, Hörfunksendungen zu empfangen. Man kann Radio mittels terrestrischer Übertragung empfangen, dies funktioniert über elektromagnetische Wellen oder über Breitbandkabel als hochfrequente elektrische Signale. All das, was man empfängt, wird schließlich in Schall umgewandelt und führt dazu, dass wir morgens zum Frühstück bereits bestens über die aktuelle Verkehrslage informiert sind.

Der Begriff Radio bezeichnet jedoch nicht nur den Apparat, über den wir Radio hören, sondern auch Hörfunk- oder Radiosender wie Radio Hamburg, Radio Bremen, Klassik Radio und viele andere.

30 000 Sender nur einen Klick entfernt

Radio ist für uns heute also nicht mehr nur die reine Vermittlung von Information gepaart mit musikalischer Unterhaltung – heute ist Radio ein wahres Erlebnis!

Im Jahre 1923 ertönte aus Berlin die allererste Radiosendung. Bis heute ist das Radio als unser täglicher Begleiter noch immer wichtiger Teil unseres Alltags. Der sogenannte Rundfunkvater Hans Bredow war damals verantwortlich für diese erste Sendung, die immerhin eine ganze Stunde dauerte.

Der erste Radioapparat war ein sogenannter Detektorenempfänger und sehr viel unhandlicher als unsere Radios heute. Man musste den Detektor und die mit Kupferdraht umspannte Spule ganz fein aufeinander abstimmen, um überhaupt einen Ton aus seinem Radio heraus zu bekommen.

Bis sich die Röhrengeräte Ende der 1920er Jahre durchsetzten, war es sogar notwendig, sich zum Radiohören die Kopfhörer aufzusetzen. Als dies nicht mehr nötig war, weil man an die empfangsstarken neuen Röhrengeräte Lautsprecher anschließen konnte, wurde Radio zu einem richtigen Erlebnis mit der ganzen Familie.

Schon damals wollte das Radio seine Hörer unterhalten und gestaltete ein abwechslungsreiches Programm, sodass die Beliebtheit des Radios ungemein zunahm und sowohl die Hörerzahlen als auch die Anzahl neuer Radiosender anstieg.

Seit über 90 Jahren ist das Radio also schon populär und hat sich trotz – oder gerade wegen – des technischen Fortschritts etabliert. Was man früher noch mühselig an altmodischen Radioapparaten einstellen musste, ist heute nur einen Klick entfernt. Mit der digitalen Transformation durch das Internet hat sich auch das Radiohören verändert. Heute können wir über digitale Plattformen wie radio.de Radiosender aus der ganzen Welt hören.

Erst seit den 1980er Jahren gibt es in Europa auch private Radiosender. Vorher unterlagen die Sender gewissermaßen dem Staat, damit dieser den Inhalt besser unter Kontrolle haben konnte. Denn schon damals war das Radio ein sehr bedeutsames Kommunikationsmittel zur Verbreitung von Informationen.

Als Webradio beziehungsweise Internetradio bezeichnet man ein Radioprogramm, das einem ein Internet-basiertes Angebot bietet. Dieses Angebot kann man dann über einen Stream hören, zum Beispiel am Computer oder am Smartphone. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen UKW Sender empfängt man ein Webradio online. Eine Internetverbindung ist dafür also unabdingbar. Zusätzlich zu ihrem UKW-Angebot haben die meisten Radiostationen auch einen Webstream, damit sie über ihr an Frequenzen gebundenes Sendegebiet hinaus erreichbar sind.

Viele reine Webradios, die nur im Internet zu empfangen sind, widmen sich einem ganz spezifischen Musikgenre und unterbrechen ihr Programm nicht mit Unterhaltungssendungen oder Werbung. (red/radio.de)