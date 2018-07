Von grünen und grauen Freunden

Bei der Vorstellungsrunde waren die kleinen Abenteurer schon ganz aufgeregt: Mehrere hatten noch nie einen Esel aus der Nähe gesehen und waren sehr gespannt auf die Begegnung. Zunächst ging es aber erst einmal in den Wald.

Bei dem ersten Spiel sollten die Kinder an einem Seil durch den Wald laufen und herausfinden, welche Gegenstände nicht in den Wald gehören: Die Fremdkörper hatte Ute Müller vorher entlang der Strecke versteckt. Die Kinder schenkten unterschiedlichen Dingen ihre Aufmerksamkeit und lernten schnell, dass das Einsammeln der Gegenstände nur gemeinsam möglich war. Dann wurden in Zweiergruppen, von denen jeweils einer mit verbundenen Augen unterwegs war, unterschiedliche Bäume genau erfühlt. Ohne Augenbinde musste dann der Baum, welcher zuvor erfühlt worden war, im Wald wieder gefunden werden. Die Zeit verging sehr schnell und voller Vorfreude auf die Esel ging es dann zurück zum Krafthof.

Grautiere begeistern die Kinder restlos

Dort gab es erst einmal eine Stärkung: Jeder konnte sich sein Müsli selbst zusammenstellen, das Getreide selbst mahlen und mit Früchten und Honig versüßen.

Die Esel sorgten für große Begeisterung bei den Kindern, die die Grautiere streicheln und putzen konnten. Trotz der sehr heißen Temperaturen konnten sich die Kinder kaum von den Eseln trennen. Jedenfalls wollen sie möglichst bald wieder einen Besuch auf dem Krafthof machen. (pna)