Von süßen Früchtchen naschen

Erdbeersonntag Der Herborner Werbering lädt in die Innenstadt ein

Rot ist am Sonntag die dominante Farbe in der Herborner Innenstadt. (Foto: Archiv)

Rot ist am Sonntag die dominante Farbe in der Herborner Innenstadt. (Foto: Archiv)

Herborn Leckereien, Livemusik und ein verkaufsoffener Sonntag: Das alles gibt es am 3. Juni in Herborn. Von 12 bis 18 Uhr lädt der Werbering in die Innenstadt ein. Hier ist zum 13. Mal Erdbeersonntag.