Vor 40 000 Jahren mit Faustkeil gearbeitet

Bürgermeister Jörg König nahm dieses Jubiläum in der Jahreshauptversammlung des Förderkreises „Hüttenberger Heimatmuseum“ in seiner Funktion als Vorsitzender zum Anlass, um Worm für sein Wirken für das Museum zu danken.

In seinem Bericht war Worm auf das 65-jährige Bestehen des Museums im vergangenen Jahr eingegangen. Die Eheleute Worm hatten gemeinsam mit Regina und Hans-Jürgen Zahradnik die Organisation der Feier mit Trachtentreffen und Gottesdienst übernommen. Anlässlich des Museumsfestes hatte Worm Informationen zu den Exponaten zusammengetragen und in einem Buch veröffentlicht. Geschäftsführer Worm verwies in seinem Bericht auf 275 Besucher im vergangenen Jahr: „Nach wie vor sind die Besucher nicht so zahlreich, aber wenn welche da sind, sind sie sehr interessiert. Nicht die Quantität, sondern die Qualität zählt. Viele Besucher verweilen bis zu zwei Stunden im Museum und sagen hinterher, dass sie ein solches Juwel nicht vermutet hätten.“

Wie Worm weiter mitteilte, gibt es für den in Leihgestern gefundenen und als Kostbarkeit geltenden Feldzeugenstein nun eine beleuchtete Vitrine. „Und dasselbe brauchen wir auch für den Faustkeil“, sagte Worm. Dieser sei im vergangenen Jahr in der der Leihgesterner Feldgemarkung gefunden worden. Laut Expertise sei in der Zeit bis 40 000 vor Christi mit dem Werkzeug gearbeitet worden.

Förderkreis dankt Heinz-Lothar Worm

Einstimmig wurde die Anschaffung einer beleuchteten Vitrine beschlossen, nachdem Rechner Harald Liebermann dem Verein eine gesunde Finanzlage „mit kleinem Plus beim Museumsfest“ bescheinigt hatte. Der Mitgliederstand hat sich von 63 auf 62 reduziert. (wi)