Vorfußprobleme lösen

Lohra Einen Kurs für Menschen mit Fußproblemen bietet die Volkshochschule des Landkreises in Lohra an: Die Autorin des Buches „Vorfußprobleme und Fußtraining“ zeigt hilfreiche Übungen bei Hallux-Beschwerden, Hammerzehen, Senk und Spreizfüßen. Der Kurs findet am Samstag, 22. September, von 14 bis 17 Uhr in der Grundschule statt. Es gibt einen Termin. Anmeldung bei den vhs-Außenstellenleitern Ernst-Konrad Schneider und Karin Becker-Schneider, (0 64 62) 56 58, E-Mail: vhs_lohra_schneider(at)aol.de oder im Netz unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de. (red)