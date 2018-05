Vorlesen in der Grundschule

Lahnau-Waldgirmes Anlässlich des Welttages des Buches gab es in der Mediothek der Grundschule in der Lahnaue in Waldgirmes für alle Kinder einen Lesevortrag. Neben Mitarbeitern der Mediothek und Mitgliedern des Generationenprojekts lasen auch Senioren aus der Gemeinde Lahnau, der ehemalige Schulleiter der Grundschule Atzbach, Wolfgang Dinter, sowie die Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel. Karin Zohner liest für die Kinder der Jahrgangsstufe 3. (red/Foto: privat)