Vorlesen und  noch viel mehr

Weilburg Was fasziniert Kinder mehr als spannende, manchmal auch nachdenkliche oder einfach nur lustige oder auch verblüffende Geschichten? Diese kann man entweder selbst erleben oder sich vorlesen lassen. Zu Letzterem sind alle Kinder von vier bis acht Jahren in die Kreis- und Stadtbücherei nach Weilburg eingeladen. Ehrenamtliche Vorleser denken sich jeweils Geschichten und Aktivitäten aus und bringen so eine bunte Vielfalt von Kinderbüchern an die jungen Zuhörer. Die Vorlesestunden finden montags von 16 bis 17 Uhr statt und sind kostenfrei zu besuchen. Sie bieten eine gute Möglichkeit, Kinder an Bücher heranzuführen. Die nächsten Vorlesestunden sind am 1. Oktober, 5. November, 3. Dezember, 7. Januar, 4. Februar, 4. März und 1. April. (red)