Vorsicht mit dem roten Sofa

Wer umzieht, steht auf jeden Fall vor der Situation, den Umzug selbst zu bewerkstelligen und sich ordentlich Arbeit zu machen oder aber: man lässt machen.

Fällt die Wahl auf das „Machen lassen“, also den Umzug mit dem Möbelspediteur, bleibt für den Umziehenden immer noch die Frage, welche Leistungen der Spediteur erbringen soll und was man beim Umzug selbst erledigen kann oder möchte. Möglich ist grundsätzlich alles.

Die Palette der Möbelspediteure reicht vom Voll-Service-Umzug, bei dem der Umziehende dem Spediteur seines Vertrauens die Schlüssel der alten und neuen Wohnung übergibt und nach einigen Tagen Urlaub die komplett eingerichtete neue Wohnung übernimmt bis zu einer Teilleistung, bei der der Spediteur nur für den Kunden packt, Möbel montiert oder den Transport der Möbel erledigt. Was immer der Kunde sich rund um den Umzug vorstellt – der Möbelspediteur wird ihm dabei helfen können. Ein Vorgespräch zur Umzugsplanung sollte deswegen unbedingt stattfinden.

Um sich einen Überblick über das regionale Preisniveau zu verschaffen und gleichzeitig das Unternehmen kennenzulernen, dem man später das persönliche Hab und Gut anvertrauen wird, empfiehlt es sich, zwei bis drei Angebote von seriösen Möbelspediteuren einzuholen. Dabei zeigt sich auch schnell, dass die professionelle Hilfe beim Umzug günstiger ist, als man gemeinhin annimmt. Spätestens, wenn man rechnet, was es kostet, den Umzug selbst zu machen, wird das offensichtlich. Denn auch der Umzug im „do it yourself Verfahren“ kostet Geld und sorgt manchmal sogar trotz guter Freunde für Stress: Schäden am lieb gewonnenen Hausrat, am Treppenhaus und manchmal leider auch an der Bandscheibe bleiben erfahrungsgemäß so manches Mal ebenfalls nicht aus.

Wie findet man den richtigen Möbelspediteur? Qualifizierte Fachbetriebe sind einfach zu erkennen am Zertifikat des Bundesverbandes Möbelspedition, dem sogenannten „AMÖ-Zertifikat“.

Tipp: Der Kunde sollte zwei bis drei Angebote von Möbelspediteuren einholen

Damit belegen die Unternehmen, dass sie geschultes Fachpersonal einsetzen, qualitativ hochwertige Leistungen bieten, moderne Verpackungsmittel und -methoden nutzen und anwenden, auch mit sperrigen und schweren Sachen klarkommen, selbst wenn es aus dem vierten Stock und durch ein enges Treppenhaus geht und das Umzugsgut sorgsam behandeln. Der Kunde kann sich sicher sein, dass diese Unternehmen ordnungsgemäß versichert sind und die rechtlichen Bestimmungen einhalten.

Die wenigsten Umziehenden sind Profis und können richtig einschätzen, wie viel und welches Verpackungsmaterial für den Umzug benötigt wird und welches Transportvolumen insgesamt zusammenkommt. Seriöse Spediteure werden deswegen immer anbieten, den Hausrat zu besichtigen. Zudem kann sich der Spediteur so ein Bild von den Bedingungen vor Ort machen und je nach Situation technische Hilfsmittel, mehr oder weniger Personal oder auch besondere Fahrzeuge einplanen und gegebenenfalls Halteverbotszonen einrichten lassen.

Absolute Vorsicht ist für Verbraucher geboten, wenn billige Pauschalangebote offeriert werden. Häufig genug haben solche Anbieter keine Gewerbeanmeldung, setzen ungelerntes und nicht angemeldetes Personal ein und sind auch nicht versichert. Schäden und Ärger sind in diesen Fällen meist schon programmiert. Auch bei Internetanbietern gilt, dass kühles Kalkulieren oft hilfreicher ist als das Bemühen, irgendwie noch ein paar Cent einzusparen.

Wer Geld beim Umzug sparen will, sollte deswegen, sobald der Umzug feststeht, lieber mit einem seriösen Unternehmen Kontakt aufnehmen und langfristig einen Umzugstermin vereinbaren. Je früher die Auftragserteilung an den Spediteur erfolgt, desto niedriger wird in der Regel der Preis sein, denn der Spediteur kann seine Kapazitäten in der Folge besser planen und wirtschaftlich auslasten.

Sollte es bei aller Sorgfalt doch einmal zu Schäden gekommen sein, werden diese in aller Regel schnell und kompetent behoben. Verbleiben dennoch Unstimmigkeiten zwischen Kunde und Spediteur oder können Probleme nicht gelöst werden, besteht bei einem Umzug mit einem Möbelspediteur mit AMÖ-Zertifikat für den Umziehenden die Möglichkeit, sich kostenlos an die Einigungsstelle beim Bundesverband Möbelspedition (AMÖ) zu wenden. (red)