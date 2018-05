Vorsitzender Klaus Ketter für 50-jährige Vorstandsarbeit geehrt

Weinbach-Elkerhausen In seiner Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus hat der Männergesangverein „Liederkranz“ Elkerhausen einige langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Im Mittelpunkt standen die Ehrungen für zwei verdiente Vorstandsmitglieder. Während Vorsitzender Klaus Ketter dem Verein seit 65 Jahren als aktiver Sänger die Treue hält und seit 50 Jahren im Vorstand engagiert ist, gehört Schriftführer Alfred Moos seit 30 Jahren dem Vorstand an. Außerdem wurden die Mitglieder Johannes Müller (70 Jahre), Winfried Ketter (65 Jahre), Alfred Mach (60 Jahre) und Gerhard Erbe (25 Jahre) für ihre Vereinstreue ausgezeichnet. Die Geehrten erhielten Ehrennadeln, Ehrenurkunden und ein Präsent. Die Ehrungen nahmen Peter Sussiek, Vorsitzender des Sängerkreises Oberlahn, und Jörg Lösing, Bürgermeister der Gemeinde Weinbach, vor. In diesem Jahr stehen mit einer Wanderung im Juni und einem Tagesausflug im September zwei Veranstaltungen im Fokus des Männergesangvereins. Unser Bild zeigt (v. l.) Gerhard Erbe, Alfred Mach, Winfried Ketter, Peter Sussiek, Klaus Ketter, Benno Scherber (stellvertretender Vorsitzender), Alfred Moos, Harald Koppel (Kassierer) und Jörg Lösing. (mk/Foto: Kapp)