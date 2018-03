Vortrag zum Thema Pflege

Dillenburg Die Selbsthilfegruppen „Schlafapnoe und Schlaganfall“ der Arbeiterwohlfahrt laden zum Gruppenabend für Dienstag, 27. März, ein ab 18 Uhr in den Räumen der FeG (Stadionstraße 4) in Dillenburg. Dr. Bernd Peter, ehemaliger Richter am hessischen Sozialgericht in Darmstadt, referiert zum Thema „Pflegeversicherung“.

Auch Gäste sind willkommen. (red)