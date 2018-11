Vorverkauf für Landpartie startet

Seit 2013 haben bereits zahlreiche berühmte Köche in Dagobertshausen die Kochlöffel geschwungen und den kleinen Ort in eine kulinarische Metropole und lukullische Hochburg verwandelt.

„Unser Ziel ist es, in dem wunderschönen Ambiente des Hofguts einen unkomplizierten, aber kulinarisch einmaligen Tag zu verleben“, sagt Michael Hamann, Organisator und Geschäftsführer des Veranstalters Vila Vita Marburg. „Wir sind sehr stolz, dass mittlerweile die gesamte Elite der nationalen aber auch internationalen Kulinarik zu uns nach Oberhessen kommt.“

Auch in Sachen Wein bietet die „Landpartie“ absolute Spitzenklasse. Bekannte Önologen des Landes bringen ausgewählte Tropfen mit nach Dagoberthausen. An weiteren Ständen bekommen nicht nur die Geschmacksnerven, sondern auch die Augen etwas geboten: Das Angebot der Aussteller reicht von Garten-Accessoires über Wohnideen bis hin zu Gewürzen, Ölen und Grillsaucen.

Portfolio rund ums Thema Lebensqualität

Viele kleine Produzenten und ausgesuchte Händler präsentieren an diesem Sonntag ihr Portfolio rund um das Thema Lebensqualität. Traditionell gehört dazu auch das nach italienischem Handwerk hergestellte Eis der Marburger Manufaktur Aroma dazu.

Das gesamte Areal des Hofguts Dagobertshausen verwandelt sich im nächsten Jahr am 23. Juni 2019 also wieder in ein echtes Paradies für Gourmets. Die Besucher können auf dem Gelände flanieren und sich nach Herzenslust verwöhnen lassen. Beginn ist um 12 Uhr und um 19 Uhr werden die Pforten dann bis zur nächstjährigen Landpartie wieder geschlossen.

Karten werden über die Unternehmenswebseite der Vila Vita Marburg www.landpartie-dagobertshausen.de ab dem morgigen Samstag, 1. Dezember, zur Verfügung stehen. (red)