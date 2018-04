Vulkane prägen La Palma

Erhard Peusch, Ehrenvorsitzender des Vereins, hieß mehr als 30 Gäste willkommen, die den Vortrag gespannt verfolgten. Sie erfuhren, dass La Palma die nordwestlichste der Kanarischen Inseln im Atlantischen Ozean ist und zur Provinz Santa Cruz de Tenerife gehört. Ihre Hauptstadt ist Santa Cruz de La Palma, und ihre größte Gemeinde ist Los Llanos de Aridane. La Palma hat bei einer Fläche von etwa 708 Quadratkilometern eine Nord-Süd-Ausdehnung von 45,2 und eine West-Ost-Ausdehnung von 27,3 Kilometern. Sie ist mit einem Anteil von 9,45 Prozent an der Gesamtfläche die fünftgrößte Insel des Archipels.

La Palma liegt 417 Kilometer vor der marokkanischen Küste, 1371 Kilometer vom spanischen Festland entfernt und 86,2 Kilometer westlich von Teneriffa. Sie ist die waldreichste Insel der Kanaren und wird daher auch Isla Verde („Grüne Insel“) genannt. Da es auf La Palma keinen Massentourismus gibt, haben viele Orte der Insel ihren ursprünglichen Charakter erhalten, wovon sich die Zuschauer eindrucksvoll überzeugen konnten. Die Vulkaninsel hat einen Regenwald, aber auch Wüsten- und Kakteenzone, schwarze Sandstränden, Bananenplantagen und einen riesigen Caldera, einem eingesackten Krater mit Ausfluss zum Meer. Der Durchmesser dieses Kraters misst zehn bis zwölf Kilometer. Die höchste Erhebung, der Rocce Mutschatscho, ist 2442 Meter hoch. An die Kaldera schließen sich 60 kleinere Vulkane an. Anschließend folgt die Vulkanroute mit 120 Vulkanen in einer Höhe von 2000 Metern bis hinunter auf 700 Meter. Mit dem letzten Ausbruch des Vulkans Tenegia in 1971 begann der „Vulkantourismus“. „Durch einen Vulkanausbruch im Jahre 1947 hat La Palma einen breiten Riss mitten durch die gesamte Insel bis tief in das Inselinnere“, referierte Crema.

Fortsetzung der Vortragsreihe des Vereins für Heimatgeschichte Werdorf

„Wer heute an einen Tsunami denkt, verbindet diesen sofort mit der Insel“, so Crema, denn „wenn dieser Inselteil bricht, wären die Kanaren verschwunden und noch in Florida und New York gäbe es eine Flutwelle von 40 Metern Höhe.

Eine erschreckende Vorstellung, wenn man die Bilder der Bananenplantagen, kleinen Dörfern oder des Regenwaldes sieht. Von der Küste ging es zu einem Seeräubernest über steile Felswände am Meer zu Aussichtspunkten. (hp)