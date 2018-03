WKG dreht auf

Sie lädt zum Närrischen Frühschoppen am Dienstag, 13. Februar, ab 11.11 Uhr in das Foyer der Stadthalle Wetzlar ein. Der Eintritt ist frei. Neben einem kleinen aber feinen Programm erwartet die Besucher am sogenannten „Blechdienstag“ die traditionelle Verleihung der Orden für verdiente Mitglieder und die Ernennung der neuen Korporationsmitglieder. Für Essen und Getränke ist bestens gesorgt.

Die Wetzlarer Karnevalsgesellschaft lädt zudem ab 20.11 Uhr zum traditionellen Federnziehen in die Prinzenklause „Paulaner am Haarplatz“ ein. Der Eintritt ist frei.

Jetzt naht das Ende der Kampagne und dem Prinz Manuel I. werden die Federn gezogen und der Prinzessin Anke I. das Diadem genommen. Gleiches traurige Ende der Kampagne widerfährt dem Kinderprinzenpaar Nicolas I. und Sophie I.

Um nichts zu verpassen, sollten die Narren spätestens bis 22 Uhr in der Prinzenklause sein. Das tränenreiche Ende einer jeden Kampagne kommt, aber vorher wird noch einmal kräftig gefeiert.

Die Wetzlarer Karnevalsgesellschaft lädt weiterhin zur „Heringsgala“ am Mittwoch, 14. Februar , ab 19.11 Uhr in das Bürgerhaus in Nauborn ein.

Der Eintritt kostet drei Euro Musikbeitrag an der Abendkasse zuzüglich eines Kostenbeitrages für alle Besucher, die Heringe essen möchten.

Jetzt heißt es Abschied nehmen für alle Korporationen vom Prinzenpaar Prinz Manuel I. und Prinzessin Anke I. mit Hofstaat und dem m Kinderprinzenpaar Nicolas I. und Sophie I. und sich noch einmal für eine tolle Kampagne zu bedanken.

Auch wenn die Regentschaft offiziell bis zur Proklamation am 11. November diesen Jahres dauert, ist die Kampagne 2017/2018 vorbei und die Fastenzeit ohne Karneval beginnt.

Neben einem kleinen Rahmenprogramm erwartet die Besucher der gefürchtete satirische Rückblick von Kay Velte auf die abgelaufene Kampagne, bei dem kein Auge trocken und das Lachen garantiert nicht im Halse stecken bleibt. (red)